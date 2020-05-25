У Швеції кількість померлих від коронавірусу перевищила 4 тисячі

Кількість померлих серед інфікованих коронавірусом у Швеції перевищила 4 тисячі осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Дані шведського Агентства охорони здоров'я показують, що за останню добу зафіксовано 31 летальний випадок і загалом з початку епідемії померли 4029 осіб.

Також підтверджено понад 300 нових випадків захворювання, а загальна кількість інфікованих 33 843 осіб.

Швеція, як відомо, не застосувала жорсткий карантин для боротьби з вірусом, залишивши більшість шкіл, магазинів та ресторанів відкритими і покладаючись на добровільні заходи, орієнтовані на соціальне дистанціювання та гігієну.

Раніше повідомлялося, що зараз у Швеції найбільша кількість померлих від коронавірусу на душу населення у Європі.

Останнє дослідження показало, що на кінець квітня антитіла до коронавірусу були у 7,3% мешканців Стокгольма.