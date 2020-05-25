В Швеции число умерших от коронавируса превысило 4000

Количество умерших среди инфицированных коронавирусом в Швеции превысило 4000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Данные шведского Агентства здравоохранения показывают, что за последние сутки зафиксирован 31 летальный случай и в целом с начала эпидемии умерли 4029 человек.

Также подтверждено более 300 новых случаев заболевания, а общее количество инфицированных составило 33843 человека.

Швеция, как известно, не применила жесткий карантин для борьбы с вирусом, оставив большинство школ, магазинов и ресторанов открытыми и полагаясь на добровольные меры, ориентированные на социальное дистанцирование и гигиену.

Ранее сообщалось, что сейчас в Швеции наибольшее количество умерших от коронавируса на душу населения в Европе.

Последнее исследование показало, что на конец апреля антитела к коронавирусу были у 7,3% жителей Стокгольма.