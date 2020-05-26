ЕСПЧ наказал Азербайджан за героизацию убийцы, зарубившего топором армянина на учениях НАТО

Европейский суд по правам человека признал Азербайджан виновным в безнаказанности по отношению к азербайджанскому гражданину, жестоко убившему армянина во время курсов НАТО в Венгрии в 2004 году.

Об этом сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская, которая председательствовала по указанному делу, пишет "Европейская правда".

Дело касается убийства, которое произошло в 2004 году в Будапеште во время организованных НАТО курсов английского языка. Военнослужащий из Азербайджана Р.С. в ходе курса убил топором участника из Армении, отрубив ему голову, пока тот спал. Р.С. также совершил покушение на жизнь армянского офицера.

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Молодого азербайджанца приговорили в Венгрии к пожизненному лишению свободы. Но через 8 лет он был передан Азербайджану для дальнейшего отбывания наказания.

"Однако на родине осужденного встретили как героя, помиловали, предоставили жилье, торжественно повысили в военном ранге и выплатили потерянную заработную плату за годы в тюрьме. Высокие должностные лица прославляли его как "патриота" и "символ", а сайт президента посвятил ему страницу, где любой мог оставить для него приветствия", - сообщила Юдковская.

Заявители по этому делу, родственники жертв, ссылались на статью 11 Проектов статей об ответственности государств за международные противоправные деяния, по которой государство несет ответственность, если "признает" и "принимает" определенное поведение граждан. Суд принял во внимание, что убийство было личным решением, произошло ночью и вне учебного времени.

Суд согласился, что действия Азербайджана в целом, включая помилование, повышение в звании, выплата задолженности по зарплате и предоставление квартиры, вместе с прославлением его должностными лицами государства, является "одобрением" и "утверждением" поведения в контексте статьи 11.

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Однако на вопрос, являются ли эти меры "признанием" и "принятием" Азербайджаном этого поведения как собственного, Суд ответил отрицательно.

Поэтому Суд не нашел нарушения статьи 2 Европейской конвенции по правам человека по сути. Но Суд признал, что была нарушена процедурная часть статьи 2 Конвенции, а также статья 14 в сочетании со статьей 2, поскольку действия Азербайджана по помилованию и героизации убийцы фактически предоставили осужденному безнаказанность за преступления, совершенные против его армянских жертв.

Суд подчеркнул, что его подход к этому вопросу также может меняться с развитием международного права

Суд также обязал Азербайджан выплатить заявителям совместно 15 тысяч фунтов стерлингов.