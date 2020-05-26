Німеччина може послабити обмеження щодо дистанції на тиждень раніше – ЗМІ

У Німеччині можуть послабити заходи соціального дистанціювання у зв’язку з епідемією коронавірусу на тиждень раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За інформацією німецьких ЗМІ, Німеччина може послабити заходи соціального дистанціювання 29 червня. Спершу планувалося, що вони діятимуть до 5 липня.

Читайте також Економіка Німеччини впала в рецесію

Така пропозиція є у проєкті документу, який обговорюватимуть на зустрічі канцлерки Ангели Меркель та прем’єрів 16 федеральних земель у середу.

Якщо пропозицію підтримають, стануть можливі зустрічі у громадських місцях за участі до 10 людей та зустрічі людей, які не проживають разом. На кількість людей, які можуть зібратися у когось вдома, це обмеження не поширюватиметься, але наполегливо рекомендована дистанція та належна вентиляція.

Також Німеччина збирається скасувати попередження про туристичні подорожі для своїх громадян в 31 європейську країну з 15 червня, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше прем’єр землі Тюрингія заявив, що хоче скасовувати масковий режим та загальні карантинні обмеження вже 5 червня.

Деякі інші землі, як Баварія, яка сильно постраждала від епідемії, налаштовані зберігати обмеження довше.

За останніми даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в країні виявили 412 нових хворих на коронавірус, померли 45 хворих.

Більшість нових випадків припадає на Баварію – 130, наступні Північний Рейн-Вестфалія (97) та Нижня Саксонія (68).

З початку епідемії в країні зареєстрували вже понад 179 тисяч заражень коронавірусом, померли понад 8300 людей. Одужали вже більше 162 тисяч пацієнтів.

Читайте також: Нові проблеми для Меркель: що заважає виходу Німеччини з карантину.