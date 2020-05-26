Германия может ослабить ограничения по дистанции на неделю раньше - СМИ

В Германии могут ослабить меры социального дистанцирования в связи с эпидемией коронавируса на неделю раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По информации немецких СМИ, Германия может ослабить меры социального дистанцирования 29 июня. Изначально планировалось, что они будут действовать до 5 июля.

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Такое предложение есть в проекте документа, который будет обсуждаться на встрече канцлера Ангелы Меркель и премьеров 16 федеральных земель в среду.

Если предложение поддержат, станут возможны встречи в общественных местах с участием до 10 человек и встречи людей, которые не проживают вместе. На количество людей, которые могут собраться у кого дома, это ограничение не распространяется, но настойчиво рекомендуется дистанция и надлежащая вентиляция.

Также Германия собирается отменить предупреждение о туристических путешествиях для своих граждан в 31 европейской стране с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.

Напомним, ранее премьер земли Тюрингия заявил, что хочет отменять масочный режим и общий карантин уже 5 июня.

Некоторые другие земли, как Бавария, которая сильно пострадала от эпидемии, настроены сохранять ограничения дольше.

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