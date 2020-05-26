Кількість померлих від коронавірусу в Британії перевищила 47 тисяч

Кількість померлих у Великій Британії від коронавірусу з початку пандемії перевищила 47 000 і країна є однією з найбільш постраждалих від хвороби у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Управління національної статистики повідомило, що станом на 15 травня в Англії та Уельсі померли 42 177 осіб з підозрою на COVID-19, а загальна цифра по країні становить 47 343 померлих, з урахуванням попередніх даних з Шотландії, Північної Ірландії, а також нещодавні випадки смерті в лікарнях Англії.

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На відміну від даних про щоденні летальні випадки, які публікуються урядом, сьогоднішні дані включають підозрювані випадки та підтверджені випадки COVID-19, респіраторного захворювання, спричиненого новим коронавірусом.

Але навіть ці цифри кількості смертей вважаються заниженими. У березні головний науковий радник Британії заявив, що підтримка смертності нижче 20 000 буде "хорошим результатом".

У квітні агентство Reuters повідомило, що найгірший сценарій уряду - 50 000 смертей.

Британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги сьогодні повідомив про 37 048 смертей від коронавірусу, але ці дані включають лише підтверджені випадки.

Нагадаємо, в Англії з минулої середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.