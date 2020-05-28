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Гибель 39 мигрантов в грузовике: во Франции и Бельгии арестовали 26 человек

Четверг, 28 мая 2020, 11:17

В Бельгии и Франции арестовали 26 человек в ходе операции, связанной с гибелью 39 вьетнамских мигрантов в грузовике в Великобритании в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тела 39 мужчин, женщин и подростков обнаружили в рефрижераторных контейнерах в индустриальном парке в городе Грейс 23 октября прошлого года.

Сначала считалось, что большинство погибших были гражданами Китая, однако впоследствии британская полиция заявила, что они являются гражданами Вьетнама.

Тела вьетнамских граждан были обнаружены в промышленной зоне вскоре после того, как грузовик прибыл в Великобританию на пароме из Зебрюгге в Бельгии.

Британское расследование выявило, что все мигранты умерли от асфиксии и переохлаждения.

Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия заявило, что полиция провела трансграничные рейды во вторник утром. В операции принимали участие четыре страны - Великобритания, Франция, Бельгия и Ирландия, а также Европол.

13 человек, в том числе марокканцы и вьетнамцы, были задержаны в Брюсселе, а еще 13 - в Париже.

Бельгийская прокуратура заявила, что подозреваемые, вероятно, "перевозили до нескольких десятков человек ежедневно в течение нескольких месяцев". Сеть контрабандистов подозревается в том, что поездка, в которой погибли почти четыре десятка людей, оказалась возможной.

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