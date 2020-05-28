Росія знову запросить президента Франції на парад у Москві

Росія знову запросить президента Франції на парад до Дня перемоги у Москві, перенесений на 24 червня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявив директор першого європейського департаменту МЗС РФ Олексій Парамонов у коментарі "Риа Новости".

"Нові запрошення будуть надіслані усім учасникам, у тому числі президентові Французької Республіки", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон планував взяти участь у заходах у Москві в травні 2020 року з нагоди 75-річчя Дня перемоги. За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, участь у подіях планували взяти близько 17 лідерів різних країн. Серед них, окрім Макрона, Ушаков називав глав Індії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

У підсумку в середині квітня проведення параду відтермінували на невизначений час через епідемію коронавірусу.

У вівторок президент РФ Володимир Путін оголосив, що парад відбудеться 24 червня, вважаючи, що пік епідемії вже позаду.

За останніми даними, у Росії зареєстровано понад 379 тисяч підтверджених заражень корона вірусом та 4142 смерті.