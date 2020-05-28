Россия снова пригласит президента Франции на парад в Москве

Россия снова пригласит президента Франции на парад ко Дню Победы в Москве, перенесенный на 24 июня в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в комментарии "РИА Новости".

"Новые приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики", - заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планировал принять участие в мероприятиях в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Дня Победы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, принять участие в событиях планировали около 17 лидеров различных стран. Среди них, помимо Макрона, Ушаков называл глав Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.

В итоге в середине апреля проведения парада отложили на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что парад состоится 24 июня, считая, что пик эпидемии уже позади.

По последним данным, в России зарегистрировано более 379 тысяч подтвержденных заражений корона вирусом и 4142 смерти.