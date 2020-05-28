Меркель: саммит ЕС в июне не утвердит новый бюджет и план восстановления в 750 млрд евро

Лидеры ЕС на саммите в июне не достигнут компромисса относительно следующего семилетнего бюджета блока и нового фонда восстановления экономики, но должны договориться до осени.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Меркель, франко-германское предложение на прошлой неделе "обеспечило хороший строительный блок" для создания фонда восстановления в размере 750 млрд евро, который предложила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с бюджетом ЕС на 2021-2027 годы.

Однако Меркель предостерегла, что она ожидает "трудных" переговоров, которые "не будут завершены на следующем Европейском совете" 19 июня.

Аналогичное сообщение поступило из Парижа, где представительница Елисейского дворца заявила журналистам, что они не ожидают, что в июне будет та "встреча, где мы достигнем договоренности".

"Нам нужна будет специальная встреча в начале июля, чтобы договориться о бюджетном соглашении, перенос на сентябрь – это будет слишком поздно и не пришлет правильный политический сигнал", - сказала чиновница.

Меркель повторила это замечание, сказав журналистам, что лидеры ЕС должны найти компромисс до осени, чтобы дать национальным парламентам и Европейскому парламенту достаточно времени для обсуждения и ратификации предложенных механизмов, чтобы они могли вступить в силу 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания - две наиболее пострадавшие от коронавируса страны ЕС - получат большую часть средств из нового фонда восстановления экономики.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.