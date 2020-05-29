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Україна і Угорщина домовились реконструювати лікарню в Берегові

П'ятниця, 29 травня 2020, 14:33

Уряди України та Угорщини домовились про реконструкцію лікарні у місті Берегово на Закарпатті, де компактно проживає угорська національна меншина. 

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

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"Я запропонував Петеру, і радий, що він це підтримав, щоб в рамках зусиль під патронатом президента України і прем'єр-міністра Угорщини була реконструйована лікарня в місті Берегово", - сказав Кулеба. 

Він додав, що цей спільний проєкт має стати "символом турботи урядів України і Угорщини про мешканців Берегова".

За словами міністра, якість системи охорони здоров'я особливо важлива на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Кулеба в Угорщині підписав два документи після зустрічі з угорським колегою.

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