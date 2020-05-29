Украина и Венгрия договорились реконструировать больницу в Берегове
Правительства Украины и Венгрии договорились о реконструкции больницы в городе Берегово на Закарпатье, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Я предложил Петеру, и рад, что он это поддержал, чтобы в рамках усилий под патронатом президента Украины и премьер-министра Венгрии была реконструирована больница в городе Берегово", - сказал Кулеба.
Он добавил, что этот совместный проект должен стать "символом заботы правительств Украины и Венгрии о жителях Берегова".
По словам министра, качество системы охраны здоровья особенно важно на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, Кулеба в Венгрии подписал два документа после встречи с венгерским коллегой.