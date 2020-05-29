Президент Сербии полетит на парад в Москву

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует приехать на перенесенный парад Победы в Москве 24 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире телеканала Pink TV.

Вучич отметил, что получил приглашение принять участие в параде в Москве.

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"Есть несколько стран, которые, как Сербия, могут похвастаться антифашистской традицией. Я с гордостью буду держать и нести флаг нашей родины на Красной площади", - сказал Вучич.

Он добавил, что это будет 17-й или 18-й раз, когда он встречается с президентом России Владимиром Путиным.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Молдовы Игорь Додон также заявил о намерении принять участие в параде.