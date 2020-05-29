Додон поїде на перенесений парад у Москві 

Президент Молдови Ігор Додон планує відвідати перенесений парад до Дня перемоги, який відбудеться в Москві 24 червня.

Як пише "Європейська правда", про це молдовському виданню NewsMaker заявили в адміністрації президента Молдови.

У пресслужбі розповіли, що Додон планував взяти участь в параді 9 травня, на який його запросив російський колега Владімір Путін.

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"Він обов'язково поїде на парад, який заплановано провести 24 червня, і сподівається, що на той час епідеміологічна ситуація дозволить", - зазначив виданню речник адміністрації президента.

У Росії військовий парад на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинен був відбутися 9 травня, але його перенесли через епідемію коронавірусу.

За даними російських ЗМІ, свою присутність на московському параді підтвердили президенти Казахстану, Киргизстану, а також лідери невизнаних Південної Осетії і Абхазії.

Як повідомлялося, Росія також планує знову запросити на парад президента Франції Еммануеля Макрона. Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон планував взяти участь у заходах у Москві в травні 2020 року з нагоди 75-річчя Дня перемоги.