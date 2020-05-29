Іспанія затвердила проєкт про мінімальний дохід для найбідніших

Іспанія затвердила проєкт про надання гарантованого мінімального доходу найменш забезпеченим громадянам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Іспанії у п'ятницю погодив запровадження гарантованого мінімального доходу для найменш забезпечених громадян. На нього зможуть претендувати близько 850 тисяч домогосподарств, у яких проживають 2,3 мільйона громадян.

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Як і анонсувалося раніше, для дорослих, які проживають одні, він може становити 462 євро, для однієї родини – до 1015 євро.

Претендувати на допомогу зможуть люди віком від 23 до 65 років, загальні статки яких складають менше 16 614 євро, за винятком позик на житло та короткострокових кредитів.

Крім того, програма передбачає ініціативи з зайнятості.

"Добре, якщо у підсумку ми зможемо допомогти цим домогосподарствам покращити своє становище", - зазначив міністр соціальної безпеки Хосе Луїс Ескріва.

Реалізація проєкту буде коштувати державі близько 3 млрд євро на рік. Внаслідок цього витрати країни на боротьбу з бідністю зростуть з 0,1% до 0,4% ВВП.

В Іспанії близько 21,6% мешканців живуть на межі бідності, що є третім найбільшим показником серед країн ЄС, тоді як у єврозоні загалом – близько 17%.

Як повідомлялося раніше, за прогнозом Єврокомісії, ВВП Іспанії у 2020 році у зв’язку з коронакризою може впасти на 9,4%, після чого у 2021 році зрости на 7%.

Для єврозони загалом прогнозують падіння на рекордних 7,75% та зростання у 2021 році на 6,25%.

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