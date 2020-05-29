Испания утвердила проект о минимальном доходе для бедных

Испания утвердила проект о предоставлении гарантированного минимального дохода наименее обеспеченным гражданам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Испании в пятницу согласовало введение гарантированного минимального дохода для наименее обеспеченных граждан. На него смогут претендовать около 850 000 домохозяйств, в которых проживают 2,3 миллиона граждан.

Читайте также Испания еще больше ослабит карантин для 70% населения

Как и анонсировалось ранее, для взрослых, проживающих одних, он может составлять 462 евро, для одной семьи - до 1015 евро.

Претендовать на помощь смогут люди в возрасте от 23 до 65 лет, общий доход которых составляют менее 16 614 евро, за исключением ссуд на жилье и краткосрочных кредитов.

Кроме того, программа предусматривает инициативы по занятости.

"Хорошо, если в итоге мы сможем помочь этим домохозяйствам улучшить свое положение", - отметил министр социальной безопасности Хосе Луис Эскрива.

Реализация проекта будет стоить государству около 3 млрд евро в год. В результате расходы страны на борьбу с бедностью возрастут с 0,1% до 0,4% ВВП.

В Испании около 21,6% жителей живут на грани бедности, является третьим крупнейшим показателем среди стран ЕС, тогда как в еврозоне в целом - около 17%.

Как сообщалось ранее, по прогнозу Еврокомиссии, ВВП Испании в 2020 году в связи с коронавирусным кризисом может упасть на 9,4%, после чего в 2021 году вырасти на 7%.

Для еврозоны в целом прогнозируют падение на рекордные 7,75% и рост в 2021 году на 6,25%.

Читайте также: Возвращение к нормальности: как ЕБРР видит восстановление европейской экономики