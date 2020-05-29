Венгрия и Словения взаимно отменили ограничения на пересечение границы для своих граждан.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике на портале правительства Словении по итогам встречи министров иностранных дел стран, состоявшейся вчера, 28 мая.

Во время встречи министр иностранных дел Словении Анже Логар и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились снять ограничения на пересечение границы для граждан обеих стран.

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"Министры отметили, что Словения и Венгрия - среди стран ЕС, которые наиболее успешно сдержали распространение эпидемии COVID-19. Учитывая благоприятную эпидемическую ситуацию... обе страны взаимно сняли ограничения на пересечение границы для граждан Словении и Венгрии", - говорится в сообщении.

Министры также призвали открыть внутренние границы между странами региона "настолько быстро, насколько это возможно".

Как сообщалось ранее, с этого понедельника Венгрия открыла свою южную границу для граждан Сербии и Венгрии.

Словения в начале недели ввела 14-дневный карантин для иностранных граждан, но с рядом исключений.