ЄС: Лондону потрібно більше реалізму, якщо вони хочуть угоду про Brexit

У Європейському союзі вважають, що досягти угоди по Brexit з Великою Британією до кінця року буде "дуже важко, але можливо".

Про це заявив головний парламентер ЄС Мішель Барньє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Британці не зрозуміли або не хочуть розуміти, що Brexit має наслідки для них", - сказав Барньє, реагуючи на недавні публічні заяви свого британського колеги Девіда Фроста.

Барньє зажадав "більшого реалізму в Лондоні в найближчому майбутньому, якщо вони хочуть упорядкованої угоди про вихід з єдиного ринку і митного союзу".

Фрост в середу заявив членам парламенту, що переговорний мандат Брюсселя "повинен буде змінитися", щоб досягти угоди, інакше Британія відійде від переговорів.

У п'ятницю Барньє сказав, що такі зміни "не підлягають обговоренню".

"Я хотів би нагадати вам, що Британія залишає внутрішній ринок і митний союз ... це не ми залишаємо Британію. Третя країна, Британія, не диктуватиме умови доступу до нашого ринку британських товарів, послуг, даних або працівників і підприємств ... Ми залишаємося суверенними", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Джонсон у червні збирається полетіти до Брюсселя для перших особистих переговорів з європейськими лідерами за більш ніж за чотири місяці.

Переговори про нову угоду, що охоплює все - від торгівлі до рибальства і безпеки зайшли в глухий кут ще до того, як був встановлений ключовий термін - кінець червня, коли блок і Лондон повинні були оцінити досягнутий прогрес.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.