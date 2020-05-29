ЕС: Лондон нужно больше реализма, если они хотят соглашение о Brexit

В Европейском союзе считают, что достичь соглашения по Brexit с Великобританией к концу года будет "очень трудно, но возможно".

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Британцы не поняли или не хотят понимать, что Brexit имеет последствия для них", - сказал Барнье, реагируя на недавние публичные заявления своего британского коллеги Дэвида Фроста.

Барнье потребовал "большего реализма в Лондоне в ближайшем будущем, если они хотят упорядоченного соглашения о выходе из единого рынка и таможенного союза".

Фрост в среду заявил членам парламента, что переговорный мандат Брюсселя "должен будет измениться", чтобы достичь соглашения, иначе Великобритания отойдет от переговоров.

В пятницу Барнье сказал, что такие изменения "не подлежат обсуждению".

"Я хотел бы напомнить вам, что Великобритания покидает внутренний рынок и таможенный союз ... это не мы покидаем Великобританию. Третья страна, Великобритания, не будет диктовать условия доступа к нашему рынку британских товаров, услуг, данных или работников и предприятий ... Мы остаемся суверенными", - сказал он.

Переговоры о новом соглашении, что охватывает все - от торговли до рыболовства и безопасности зашли в тупик еще до того, как был установлен ключевой срок - конец июня, когда блок и Лондон должны были оценить достигнутый прогресс.

Британия вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.