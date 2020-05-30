Дуда переможе кандидата від опозиції у другому турі виборів президента Польщі - опитування

Президент Польщі Анджей Дуда переможе у другому турі виборів кандидата від опозиційної "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, опубліковані виданням Onet.

За даними опитування, Дуда матиме 51,32% підтримки, тоді як Тшасковського готові підтримати 48,68 відсотка респондентів.

"Дуда досі лідирує, але його найнебезпечніший конкурент - кандидат з найменшим стажем у кампанії", - зазначає видання.

Попередні опитування показували, що у першому турі виборів Дуда може розраховувати на 39% голосів, а Тшасковський – на 27%.

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

В уряді тепер планують провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.

Політологи розраховували, що вибори пройдуть 12 липня.

Детальніше про це читайте у статті Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента