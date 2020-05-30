Дуда победит кандидата от оппозиции во втором туре выборов президента Польши - опрос

Президент Польши Анджей Дуда победит во втором туре выборов кандидата от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием Onet.

По данным опроса, Дуда может рассчитывать на 51,32% поддержки, тогда как Тшасковского готовы поддержать 48,68 процента респондентов.

"Дуда до сих пор лидирует, но его опасный конкурент - кандидат с наименьшим стажем в кампании", - отмечает издание.

Предыдущие опросы показывали, что в первом туре выборов Дуда может рассчитывать на 39% голосов, а Тшасковский - на 27%.

Напомним, президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 000 подписей, а в условиях карантина это непросто.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента