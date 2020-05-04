У Британії за добу смертність від коронавірусу зменшилася майже удвічі

У Великій Британії за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 315 осіб і це вдвічі менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані британського Департаменту охорони здоров’я.

Минулого тижня кількість смертей зростала кілька днів поспіль після того, як в дані почали включати випадки смерті не тільки у лікарнях, а у всіх місцях, в тому числі у будинках для літніх людей. У суботу повідомлялося про 621 померлого.

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За останню добу підтверджено 4339 нових випадків інфікування коронавірусом. Ця цифра трохи менша від попереднього дня, коли було 4806 випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Британії зросла до 186 599.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок раніше повідомив, що уряд досяг своє мети тестувати 100 тисяч осіб на день. Однак, за минулу добу було протестовано трохи більше 76 тисяч британців, загалом з початку епідемії тест пройшли 1 206 405 осіб.

Нагадаємо, прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна пройшла пік епідемії коронавірусу, і цього тижня він представить план відновлення економіки.