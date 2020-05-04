В Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое

В Великобритании за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 315 человек и это вдвое меньше, чем днем ​​ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные британского Департамента здравоохранения.

На прошлой неделе количество смертей росло несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. В субботу сообщалось о 621 умершем.

За последние сутки подтверждено 4339 новых случаев инфицирования коронавирусом. Эта цифра немного меньше предыдущего дня, когда было 4806 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Великобритании выросло до 186 599.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ранее сообщил, что правительство достигло своей цели тестировать 100 человек в день. Однако, за прошедшие сутки было протестировано чуть более 76 000 британцев, всего с начала эпидемии тест прошли 1 206 405 человек.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса, и на этой неделе он представит план восстановления экономики.