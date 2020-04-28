Греція запровадить "масковий режим" у закритих громадських місцях

У зв'язку з неминучим ослабленням коронавірусних обмежень міністерство охорони здоров'я Греції прийняло рішення на користь обов'язкового використання масок для обличчя в закритих людних місцях, таких як продуктові магазини, лікарні, клініки, перукарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Комітет експертів міністерства наполягає на тому, що використання масок не повинно призводити до помилкового почуття безпеки і що воно не може замінити собою соціальне дистанціювання, гігієну рук і уникнення дотиків до обличчя (очей, носа, рота).

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, маски для обличчя можуть використовуватися громадськістю для зниження ймовірності поширення коронавірусу людьми, які були інфіковані, але залишаються безсимптомними.

Офіційний представник міністерства охорони здоров'я Греції Сотіріс Ціодрас підкреслив, що необережне використання масок не тільки не знизить ризик зараження, але і збільшить його.

Нагадаємо, уряд Греції продовжив до 4 травня обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу в країні.

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