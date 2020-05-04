Італія і Швейцарія відновили роботу частини прикордонних пунктів 

З 4 травня між Італією та Францією знову запрацювали три прикордонні переходи, закриті у середині березня у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Три пункти пропуску працюватимуть лише з понеділка по п’ятницю у визначені години. Переходи знову відкрили для полегшення відновлення прикордонного руху та запобігання заторів за тиждень до набуття чинності нових карантинних ослаблень 11 травня.

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Передусім вони призначені для прикордонних працівників з Італії, які щодня їздять на роботу в Швейцарію. У Тичино працюють понад 67 800 італійців, причому близько 4 тисяч з них працюють у секторі охорони здоров’я.

Швейцарія закрила більшість своїх прикордонних переходів з Італією у період між 11 та 17 березня. 25 березня швейцарська влада розширила обмеження на кордоні та поширила прикордонні перевірки на всі країни Шенгену.

Наприкінці квітня уряд почав зменшувати обмеження, відкривши деякі пункти пропуску на кордоні Швейцарії з Францією.

Але прикордонний контроль залишатиметься в силі до подальшого повідомлення, а туристам та прикордонним покупцям все одно буде заборонено в'їзд до Швейцарії.

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