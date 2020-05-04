Италия и Швейцария возобновили работу части пограничных пунктов

С 4 мая между Италией и Францией снова заработали три пограничных перехода, закрытые в середине марта в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Три пункта пропуска будут работать только с понедельника по пятницу в определенные часы. Переходы вновь открыли для облегчения восстановления пограничного движения и предотвращения заторов за неделю до вступления в силу новых карантинных ослаблений 11 мая.

Прежде всего они предназначены для приграничных работников из Италии, которые ежедневно ездят на работу в Швейцарию. В Тичино работают более 67 800 итальянцев, причем около 4 тысяч из них работают в секторе здравоохранения.

Швейцария закрыла большинство своих пограничных переходов с Италией в период между 11 и 17 марта. 25 марта швейцарские власти расширила ограничения на границе и распространила пограничные проверки на все страны Шенгена.

В конце апреля правительство начало уменьшать ограничения, открыв некоторые пункты пропуска на границе Швейцарии с Францией.

Но пограничный контроль будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления, а туристам и пограничным покупателям все равно будет запрещен въезд в Швейцарию.

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