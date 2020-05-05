Баварія послаблює карантин: з 18 травня запрацюють "пивні сади"

Уряд Баварії ухвалив рішення про суттєве послаблення карантинних - зокрема, з 18 травня у федеральній землі знову запрацюють біргартени - пивні ресторани просто неба, які перекладаються з німецької як "пивні сади".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначив у вівторок, 5 травня, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер після засідання земельного уряду, оскільки на відкритому повітрі фіксують менше заражень новим коронавірусом, то уряд вирішив в якості першого кроку з послаблення карантинних обмежень дозволити роботу закладів харчування не у закритих приміщеннях.

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Дозвіл на роботу закладів харчування є частиною концепції, яка передбачає також послаблення обмежень для шкіл, будинків для літніх людей та крамниць.

За рішенням уряду землі, у Баварії вже з 6 травня скасовуються жорсткі обмеження на пересування, які діяли з 21 березня. Тепер можна відвідувати близьких родичів, а також зустрічатися з однією особою з іншого домогосподарства. Утім, влада все ще просить звести до мінімуму соціальні контакти, а зібрання людей поки заборонені.

З 11 травня зможуть відкритися усі магазини, у тому числі й великі. Таким чином, знімається обмеження для магазинів щодо торговельної площі максимум у 800 квадратних метрів.

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З 25 травня дозволяють відкритися ресторанам у приміщеннях, а з 30 травня - готелям. Усі заклади, у тому числі й пивні сади, повинні будуть дотримуватися жорстких санітарних норм.

Також з 6 травня у Баварії відкривають дитячі майданчики, з 11 травня - зоопарки, музеї, бібліотеки, галереї, виставки та місця вшанування пам'яті.

Баварія є найбільш ураженою коронавірусною інфекцією землею у Німеччині: тут зафіксовано понад 43 тисячі випадків зараження та майже 2 тисячі померлих з коронавірусом.