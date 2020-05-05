Бавария ослабляет карантин: с 18 мая заработают "пивные сады"
Правительство Баварии приняло решение о существенном ослаблении карантинных мер - в частности, с 18 мая в федеральной земле снова заработают биргартены - пивные рестораны под открытым небом, которые переводятся с немецкого как "пивные сады".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отметил во вторник, 5 мая, премьер-министр Баварии Маркус Зедер после заседания земельного правительства, поскольку на открытом воздухе фиксируют меньше заражений коронавирусом, то правительство решило в качестве первого шага по ослаблению карантина позволить работу общепита в открытых помещениях.
Разрешение на работу заведений питания является частью концепции, которая предусматривает также ослабление ограничений для школ, домов престарелых и магазинов.
По решению правительства земли, в Баварии уже с 6 мая отменяются жесткие ограничения на передвижение, которые действовали с 21 марта. Теперь можно посещать близких родственников, а также встречаться с одним человеком с другого домохозяйства. Впрочем, власть все еще просит свести к минимуму социальные контакты, а массовые собрания людей пока запрещены.
С 11 мая смогут открыться все магазины, в том числе и крупные. Таким образом, снимается ограничение для магазинов по торговой площади максимум в 800 квадратных метров.
С 25 мая позволяют открыться ресторанам в помещениях, а с 30 мая - гостиницам. Все заведения, в том числе и пивные сады, должны будут придерживаться жестких санитарных норм.
Также с 6 мая в Баварии открывают детские площадки, с 11 мая - зоопарки, музеи, библиотеки, галереи, выставки и места памяти.
Бавария является наиболее пораженной коронавирусной инфекцией землей в Германии: здесь зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения и почти 2 тысячи погибших от коронавируса.