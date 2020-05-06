У Німеччині майже тисяча нових випадків коронавірусу за добу

У Німеччині зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом, а також кількість щоденних смертей серед інфікованих.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

За останню добу у Німеччині підтверджено 947 нових випадків захворювання, тоді як попередні два дні було близько 680. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 164 807.

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Також повідомляється, що кількість померлих серед інфікованих за добу склала 165, тоді як днем раніше було 139 померлих, а у даних за неділю - 43.

Втім, таке зростання може пояснюватися тим, що на вихідних дані йдуть із затримкою. З початку епідемії загалом померли 6996 осіб.

Нагадаємо, Німеччина цього тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.