У Німеччині майже тисяча нових випадків коронавірусу за добу
У Німеччині зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом, а також кількість щоденних смертей серед інфікованих.
Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.
За останню добу у Німеччині підтверджено 947 нових випадків захворювання, тоді як попередні два дні було близько 680. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 164 807.
Також повідомляється, що кількість померлих серед інфікованих за добу склала 165, тоді як днем раніше було 139 померлих, а у даних за неділю - 43.
Втім, таке зростання може пояснюватися тим, що на вихідних дані йдуть із затримкою. З початку епідемії загалом померли 6996 осіб.
Нагадаємо, Німеччина цього тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.
Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.