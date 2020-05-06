В Германии почти тысяча новых случаев коронавируса за сутки

В Германии возросло число новых случаев заражения коронавирусом, а также количество ежедневных смертей среди инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За последние сутки в Германии подтверждено 947 новых случаев заболевания, тогда как предыдущие два дня было около 680. Общее количество инфицированных с начала эпидемии выросло до 164 807.

Также сообщается, что количество умерших среди инфицированных за сутки составило 165, тогда как днем ​​ранее было 139 умерших, а в данных за воскресенье - 43.

Впрочем, такой рост может объясняться тем, что на выходных данные идут с задержкой. С начала эпидемии в целом умерли 6996 человек.

Напомним, Германия на этой неделе ослабляет карантин, разрешив религиозные службы и посещения музеев, детских площадок, выставок и зоопарков, но только при условии соблюдения строгих мер.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.