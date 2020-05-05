У Німеччині кількість нових випадків коронавірусу тримається на стабільному рівні

У Німеччині дещо зросла кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом, проте щоденна кількість нових випадків зараження тримається на стабільному рівні.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

За останню добу у Німеччині підтверджено 685 нових випадків захворювання, майже стільки ж, як і днем раніше. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 163 860.

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Також повідомляється, що кількість померлих серед інфікованих за добу склала 139, тоді як днем раніше було 43 померлих.

Втім, таке зростання може пояснюватися тим, що на вихідних дані йдуть із затримкою. З початку епідемії загалом померли 6831 осіб.

Нагадаємо, Німеччина цього тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.