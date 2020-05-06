Єврокомісія: Польща має гарантувати вільні і чесні вибори президента 

Європейська комісія на засіданні у середу розглянула питання президентських виборів у Польщі, повторивши свою позицію щодо забезпечення вільних та чесних виборів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia Fakty, про це заявив у середу в Брюсселі речник комісії Ерік Мамер.

"Колегія комісарів повторила свою позицію щодо важливості вільних і чесних виборів у Польщі в умовах коронавірусної кризи", - заявив він.

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Наприкінці квітня заступниця голови Європейської комісії Вера Юрова заявила, що комісія проаналізує виборчі кампанії та вибір заходів, які вживають країни ЄС у контексті пандемії COVID-19.

"Я дуже пильно стежу за справами у Польщі. Мене хвилюють вільні та чесні вибори, законність та конституційність таких виборів. Якби я була громадянкою Польщі, я хотіла би точно знати, як відбуватиметься голосування, що пропонують усі кандидати, бо вибори відбудуться незабаром", - заявляла вона.

Нагадаємо, вибори президента Польщі повинні відбутися 10 травня, але Сенат відхилив законопроєкт, який пропонує проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.

Низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

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