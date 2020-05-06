Еврокомиссия: Польша должна гарантировать свободные и честные выборы президента

Европейская комиссия на заседании в среду рассмотрела вопрос президентских выборов в Польше, повторив свою позицию по обеспечению свободных и честных выборов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia Fakty, об этом заявил в среду в Брюсселе представитель комиссии Эрик Мамер.

"Коллегия комиссаров повторила свою позицию о важности свободных и честных выборов в Польше в условиях коронавирусного кризиса", - заявил он.

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В конце апреля заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что комиссия проанализирует избирательные кампании и выбор мер, предпринимаемых странами ЕС в контексте пандемии COVID-19.

"Я очень внимательно слежу за делами в Польше. Меня волнуют свободные и честные выборы, законность и конституционность таких выборов. Если бы я была гражданкой Польши, я хотела бы точно знать, как будет происходить голосование, что предлагают все кандидаты, потому что выборы состоятся вскоре", - заявляла она.

Напомним, выборы президента Польши должны состояться 10 мая, но Сенат отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.

Ряд бывших президентов и премьеров Польши, среди которых Лех Валенса и Бронислав Коморовский, в открытом письме заявили, что не будут голосовать на "псевдовыборах", и призвали граждан поступить так же.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если они пройдут по почте.

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