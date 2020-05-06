У Держдепі назвали умову проведення виборів на окупованому Донбасі

Умови виборів на окупованому Донбасі мають обговорюватися лише після виконання безпекової частини Мінських домовленостей, зокрема, відновлення контролю України над державним кордоном.

Як повідомляє кореспондент "Європейська правди", про це заявив Джордж Кент, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії, під час онлайн-дискусії "Зміцнення відносин США зі Східною Європою під час пандемії".

"Мають бути відведені сили, усі війська, створені усі безпекові умови. Перш ніж ми перейдемо до будь-яких розмов про умови майбутніх місцевих виборів, що також обговорюються у Мінському процесі, мають бути виконані безпекові умови, які створять підґрунтя для виконання політичних умов… Насамперед, має бути домовленість про відновлення контролю України над державним кордоном [з Російською Федерацією]", - зазначив Джордж Кент.

Він також наголосив, що Росія повинна виконати зобов’язання, які взяла на себе у 2014-2015 роках у Мінському процесі, та нагадав, що досягнуті домовленості постійно порушувалися. Зокрема, Росія вже після підписання Мінських домовленостей зайняла нові території з містом Дебальцеве.

Представник Держдепу зазначив, що бачить прагнення команди президента Володимира Зеленського досягти миру на Донбасі.

"Це війна Росії. Росія почала її і Росія привела війська, які продовжують продовжує вбивати українців на українській землі… Росія має виконати зобов’язання, які взяла на себе у вересні 2014 і лютому 2015 року", - наголосив Джордж Кент.

Він відзначив як позитивне зрушення нещодавній обмін, але нагадав, що на окупованих Донбасі і Кримському півострові та на території Російської Федерації все ще утримуються більше сотні українських громадян.

Джордж Кент також відзначив необхідність зберігати у фокусі уваги ситуацію з правами людини в окупованому Криму, зокрема, становище кримських татар.

Нагадаємо, сьогодні українська сторона запропонувала "нормандській четвірці" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи для прискорення мінського процесу.

До цього у понеділок голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував нову ідею для зрушення переговорів щодо Донбасу та прокоментував, кого Україна готова сприймати як представників окупованого Донбасу.