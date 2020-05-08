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Пристайко сообщил о вылете еще одного рейса с украинскими сезонными работниками

Пятница, 8 мая 2020, 21:36

Еще 200 украинцев вылетели специальным рейсом на сезонные заработки в Австрию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер с 200 украинскими работниками. Надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу МИД Украины, Мининфраструктуры и посольству Украины в Австрии", - написал он.

Ранее в этот день Вадим Пристайко сообщал, что обсуждал с ассоциациями перевозчиков организацию перевозки украинских сезонных работников, которые едут за границу, другими видами транспорта, кроме авиа.

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Напомним, Вадима Пристайко назначили ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинский к сезонным работам.

Как сообщалось ранее, после скандала с блокировкой чартеров с работниками, правительство все же позволил спецрейсы для украинских сезонных рабочих. Работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем и в Хельсинки. 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.

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Пристайко
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