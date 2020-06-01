Черногория разрешила въезд иностранцам из более чем 120 стран, Украины в списке нет

Институт общественного здравоохранения Черногории обновил список стран, из которых разрешено прибытие и пребывание в стране с 1 июня.

Как сообщает "Европейская правда", информация размещена на сайте института.

В список входят более 120 стран, которые соответствуют установленным эпидемиологическим критериям. Это ряд стран Евросоюза, Китай, страны Африки и Латинской Америки. В списке нет США и России.

Въезд в Черногорию разрешен, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 000 жителей в стране, резидентом которой является гражданин, и в стране, из которой он въезжает в Черногорию.

Северной Македонии и Ирландии, считавшихся безопасными, также больше нет в списке, в этих странах в воскресенье увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Украина не входит в число стран, граждане которой могут посетить Черногорию.

Напомним, 24 мая Черногория первой из стран Европы объявила об отсутствии на ее территории активных случаев коронавируса.

С 20 мая в Черногории началась первая фаза восстановления работы международных аэропортов в Подгорице и Тивате.