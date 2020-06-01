В Британии частично открывают школы и рынки

В Великобритании 1 июня открылись некоторые школы, которые прекратили работать 10 недель назад из-за пандемии коронавируса, но многие родители планировали держать детей дома на фоне опасений, что правительство слишком быстро отменяет карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ослабление строгих мер предусматривает восстановление занятий для детей младшего возраста, в Англии разрешается встречаться группами до шести человек, открываются рынки на открытом воздухе.

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Кроме того, возобновляются соревнования в профессиональных спортивных турнирах, но без зрителей, и более 2 миллионам людей из групп риска теперь разрешено проводить время на свежем воздухе.

Но Великобритания до сих пор фиксирует один из самых высоких показателей смертности от COVID-19, и многие обеспокоены отменой ограничений, в том числе ряд ученых – советников правительства.

"Общее мнение SAGE - научно-консультативной группы по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая консультирует правительство, - состоит в том, что мы должны делать это осторожно, и именно так мы и делаем", - заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

Правительство говорит, что ослабление правил в понедельник представляет собой лишь ограниченное смягчение, и выражает беспокойство, что все больше людей начинают игнорировать установки по социальному дистанцированию.

В Британии зафиксировано более 38 тысяч смертей от подтвержденных случаев COVID-19, а Управление национальной статистики и другие источники данных зафиксировали число погибших от возможных и подтвержденных случаев в 48 тысяч.