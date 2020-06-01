Еще 5 пунктов пропуска заработали на границе со Словакией и Молдовой

В понедельник 1 июня на границе со Словакией и Молдовой возобновили работу еще пять пунктов пропуска.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 9:00 1 июня на украинско-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска "Вельке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Селменцы") в режиме с 8:00 до 20:00.

Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска "Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный").

На украинско-молдавском участке в понедельник возобновили работу автомобильные пункты пропуска "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны - "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны - "Росошаны").

Напомним, ранее правительство распорядилось возобновить работу 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны, помимо функционировавших ранее.

В то же время, пункты пропуска, расположенные на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать только при условии восстановления пропуска с обеих сторон границы.

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