Португалія відкриває кінотеатри, концертні зали і торгові центри

Португалія у рамках наступного послаблення карантину відкриває кінотеатри, концертні зали, спортзали й торгові центри на більшості території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Від сьогодні, 1 червня, у Португалії починають відновлювати роботу кінотеатри, театри та концертні зали після більш ніж двох з половиною місяців карантину.

Дозволили також відновити умову спортзалам, за умови дотримання правил безпеки.

Крім того, відкриваються торгові центри по всій території країни, за винятком Лісабона, на який припадає більшість нових заражень. За словами прем’єра Антоніо Кошти, це рішення ще раз переглянуть у четвер.

За останню добу в країні зареєстрували 297 нових випадків коронавірусу, з них 268 – у столичному регіоні.

З початку епідемії, у Португалії зареєстрували 32 500 підтверджених випадків коронавірусу, 1410 хворих померли.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр закордонних справ Португалії заявив, що країна знову відкрита для туристів з інших країн, поки що – лише з ЄС.

Також ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що Португалія та Велика Британія ведуть переговори, щоб спробувати забезпечити повітряний коридор для туристів, який би дозволив британським мандрівникам уникати карантину після повернення додому.