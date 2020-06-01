Португалия открывает кинотеатры, концертные залы и торговые центры

Португалия в рамках следующего ослабления карантина открывает кинотеатры, концертные залы, спортзалы и торговые центры на большей части территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Португалии начинают восстанавливать работу кинотеатры, театры и концертные залы после более чем двух с половиной месяцев карантина.

Позволили также восстановить работу спортзалов, при условии соблюдения правил безопасности.

Кроме того, открываются торговые центры по всей территории страны, за исключением Лиссабона, на который приходится большинство новых заражений. По словам премьера Антониу Кошты, это решение еще раз пересмотрят в четверг.

За последние сутки в стране зарегистрировали 297 новых случаев коронавируса, из них двести шестьдесят восьмом столичном регионе.

С начала эпидемии, в Португалии зарегистрировали 32 500 подтвержденных случаев коронавируса, 1410 заболевших скончались.

Напомним, в конце мая министр иностранных дел Португалии заявил, что страна вновь открыта для туристов из других стран, пока - только из ЕС.

Также СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Португалия и Великобритания ведут переговоры, чтобы попытаться обеспечить воздушный коридор для туристов, который позволил бы британским путешественникам избегать карантина после возвращения домой.