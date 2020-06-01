Прокуратура Молдови вимагає арешту  €7,7 млн статків Плахотнюка

Антикорупційна прокуратура Молдови оскаржила рішення суду, який лише частково задовольнив її запит на арешт статків Влада Плахотнюка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У Молдові прокурори вимагають арешту всього майна колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка за кордоном на загальну суму 7,7 млн євро. 1 червня Антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду сектора Чекани, який прийняв лише один з 6 запитів прокурорів на арешт майна Плахотнюка.

29 травня суд частково задовольнив запит прокурорів, схваливши арешт 10 об’єктів нерухомості у Молдові: 6 квартир та 4 нежитлових приміщень загальною вартістю 33 млн леїв (близько 1,6 млн євро).

Окрім них, прокурори вимагали заарештувати нерухомість Влада Плахотнюка у Швейцарії, Франції та Румунії, 5 авто та яхту, зареєстровані у Швейцарії, а також 4 авто у Молдові. Загальна вартість цього майна – близько 7,7 млн євро.

Прокурори стверджують, що майно придбане на гроші, незаконно виведені з банківської системи Молдови, та наводять докази про те, що фактичним власником цього майна є Плахотнюк, хоча автомобілі та яхта зареєстровані на інших людей.

Нагадаємо, 22 травня суд у Кишиневі видав другий ордер на арешт екслідера Демократичної партії Влада Плахотнюка у зв'язку з новими звинуваченнями, які йому висунули 18 травня.

Йдеться про створення організованої злочинної групи, відмивання коштів і шахрайство в особливо великих розмірах. Зокрема, справа стосується розкрадання мільярда доларів з банківської системи Молдови.

Плахотнюк покинув Молдову 14 червня 2019 року і вирушив в США. 13 січня 2020 року держсекретар США Майк Помпео в офіційній заяві оголосив, що США вводять санкції проти Плахотнюка і його сім'ї.

Влада Молдови подала запит про екстрадицію Плахотнюка, однак остаточне рішення з цього питання США ще не прийняли.