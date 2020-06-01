Эпидемия в Британии: число смертей и новых больных  наименьшее за 2 месяца

В Британии за последние сутки количество новых больных коронавирусом и умерших – наименьшее за более чем 2 месяца.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявил на правительственном брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

По итогам последних суток, в Британии обнаружили 1570 новых больных коронавирусом, что является наименьшим показателем с 23 марта.

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Кроме того, наименьшим с 23 марта является число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние 24 часа сообщили о смерти 111 больных коронавирусом, что является самым низким показателем за более чем 2 месяца. Всего с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 39 045 человек.

Уже несколько недель подряд средненедельное количество умерших больных стабильно снижается.

По словам министра здравоохранения, все эти цифры свидетельствуют, что подход страны работает и Великобритания "выигрывает в битве с вирусом". В то же время, добавил Мэтт Хэнкок, нужно и дальше придерживаться всех мер безопасности, так как эпидемия еще не побеждена окончательно.

Напомним, сегодня в Британии частично открылись школы и рынки.