Австрійський полковник, що шпигував для РФ, відбувся 1,5 роками в’язниці

Австрійський суд визнав провину, але фактично звільнив від покарання полковника армії у відставці, який чверть сторіччя шпигував на користь Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, суд прийняв рішення вчора увечері.

З міркувань національної безпеки, повне ім’я полковника Мартіна М. не розголошують, а слухання справи в суді у Зальцбурзі проходило за закритими дверима. Зазначається, що наразі йому 71 років і він є полковником австрійської армії у відставці.

Його заарештували у листопаді 2018 року та звинуватили у листопаді 2019 року. За даними прокурорів, військовий шпигував на користь російського ГРУ щонайменш 25 років – з 1987 року, та отримав за свої послуги сотні тисяч євро.

Полковник заперечував всі звинувачення, стверджуючи, що лише передав інформацію, яка вже була публічною у газетах чи в інтернеті. Його адвокат казав, що його клієнт є "патріотом", який підтримував зв'язок з "певними особами за кордоном", але ніколи не порушував закон.

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Суд визнав полковника винним у зраді державних таємниць, роботу на користь чи допомогу іноземній розвідувальній організації проти інтересу Австрії та в зумисному розголошенні воєнної таємниці.

Попри тяжкість звинувачень, які передбачають максимальну санкцію до 10 років позбавлення волі, суд засудив полковника до 3 років і звільнив – з огляду на те, що за час процесу він вже відбув половину цього терміну.

"Суд взяв до уваги визнання фактів, поважний вік відповідача та відсутність попередніх судимостей як пом’якшуючий фактор. Суд дійшов висновку, що відповідач більше не становить загрози", - зазначив речник суду.