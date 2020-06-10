Австрийский полковник, шпионивший для РФ, отбылся 1,5 годами тюрьмы

Австрийский суд признал вину, но фактически освободил от наказания полковника армии в отставке, который четверть века шпионил в пользу России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, суд принял решение вчера вечером.

Из соображений национальной безопасности, полное имя полковника Мартина М. не разглашают, а слушание дела в суде в Зальцбурге проходило за закрытыми дверями. Отмечается, что сейчас ему 71 лет и он является полковником австрийской армии в отставке.

Его арестовали в ноябре 2018 года и обвинили в ноябре 2019 года. По данным прокуроров, военный шпионил в пользу российского ГРУ минимум 25 лет - с 1987 года, и получил за свои услуги сотни тысяч евро.

Полковник отрицал все обвинения, утверждая, что только передал информацию, которая уже была публичной в газетах или в интернете. Его адвокат сказал, что его клиент является "патриотом", который поддерживал связь с "определенными лицами за рубежом", но никогда не нарушал закон.

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Суд признал полковника виновным в измене государственных тайн, работе в пользу или помощь иностранной разведывательной организации против интереса Австрии и умышленном разглашении военной тайны.

Несмотря на тяжесть обвинений, которые предусматривают максимальную санкцию до 10 лет лишения свободы, суд приговорил полковника к 3 годам и освободил - учитывая то, что за время процесса он уже отбыл половину этого срока.

"Суд принял во внимание признание фактов, почтенный возраст ответчика и отсутствие предыдущих судимостей как смягчающий фактор. Суд пришел к выводу, что ответчик больше не представляет угрозы", - отметил представитель суда.