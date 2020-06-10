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В Англії з 15 червня відкриються зоопарки та автокінотеатри

Середа, 10 червня 2020, 09:58

В Англії з понеділка відкриються зоопарки, сафарі-парки та автокінотеатри в рамках подальшого послаблення карантинних заходів.

Відповідну заяву зробить сьогодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відкриті місця проведення дозвілля можуть знову відновити роботу за умови дотримання правил соціального дистанціювання.

Уряд вже надав фонду підтримки 14 мільйонів фунтів стерлінгів для зоопарків. Вони також мали право подати заявку на схеми підтримки, включаючи зниження податків, під час пандемії.

Також з 15 червня зможуть відновити роботу магазини, які не продають товари першої необхідності.

За планами уряду, бари, ресторани і перукарні зможуть відкритися не раніше 4 липня.

Нагадаємо, у Великій Британії набрали чинності нові правила, що вимагають від усіх осіб, які прибувають з-за кордону, проходити самоізоляцію протягом 14 днів.

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