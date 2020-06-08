У Британії запровадили 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з-за кордону

У Великій Британії набрали чинності нові правила, що вимагають від усіх осіб, які прибувають з-за кордону, проходити самоізоляцію протягом 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Ті, хто прибуває на літаку, поромі або залізницею, включаючи громадян Британії, повинні будуть надати адресу, за якою вони будуть самоізолюватися і в разі недотримання правил загрожує штраф на суму до 1000 фунтів стерлінгів.

Той, хто прибуває з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен, не зобов'язаний заповнювати форму або проходити карантин.

Існують також виключення для працівників в деяких галузях, таких як автоперевезення та медичні працівники, які надають основну допомогу.

Транзитні пасажири, що не проходять прикордонний контроль, також входять в число груп, звільнених від обов'язкової ізоляції.

Всім іншим мандрівникам після прибуття необхідно заповнити спеціальну форму з даними пасажира. Невиконання цієї вимоги може привести до штрафу в розмірі 100 фунтів стерлінгів, або мандрівникам може бути відмовлено у в'їзді.

Якщо вони не можуть надати адресу, уряд організовує проживання коштом мандрівника.

Уряд зіткнувся з критикою з боку авіаційної промисловості і деяких членів парламенту з приводу цих заходів, але глава МВС Пріті Патель заявила, що ці заходи були "пропорційними" і здійснюються "в потрібний час".

"Наука каже ясно: якщо ми обмежимо ризик нових випадків, привезених з-за кордону, ми зможемо допомогти зупинити руйнівну другу хвилю", - сказала Патель.

У Великій Британії за добу зафіксовано 77 летальних випадків, спричинених ускладненням коронавірусної інфекції. 6 червня повідомлялося про смерть 204 осіб, 5 червня - 357 осіб.

Раніше повідомлялося, що число випадків коронавірусу у Британії за останній тиждень скоротилось більше ніж вдвічі.