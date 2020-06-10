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В Англии с 15 июня откроются зоопарки и автокинотеатры

Среда, 10 июня 2020, 09:58

В Англии с понедельника откроются зоопарки, сафари-парки и автокинотеатры в рамках дальнейшего ослабления карантинных мер.

Соответствующее заявление сделает сегодня британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Открытые места проведения досуга могут возобновить работу при условии соблюдения правил социального дистанцирования.

Правительство уже предоставило фонду поддержки 14 миллионов фунтов стерлингов для зоопарков. Они также имели право подать заявку на схемы поддержки, включая снижение ставок, во время пандемии.

Также с 15 июня смогут возобновить работу магазинами, не продающие товары первой необходимости.

По планам правительства, бары, рестораны и парикмахерские смогут открыться не раньше 4 июля.

Напомним, в Великобритании вступили в силу новые правила, требующие от всех лиц, прибывающих из-за границы, проходить самоизоляцию в течение 14 дней.

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