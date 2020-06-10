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Данія: послаблення обмежень не збільшило число заражень коронавірусом

Середа, 10 червня 2020, 13:40

У Данії в середу заявили, що поширення хвороби COVID-19 не прискорилося відтоді, як вона вступила в другу фазу послаблення обмежень в минулому місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Скандинавська країна дозволила ресторанам, кафе і торговим центрам відновити свою діяльність у травні на другому етапі послаблення обмежень. У квітні вона дозволила знову відкрити дитячі садки, школи, перукарні та деякі дрібні підприємства.

"Рівень зараження в суспільстві все ще дуже низький", - йдеться в доповіді данського управління охорони здоров'я в середу. Там зазначають, що число підтверджених нових інфекцій продовжує падати, незважаючи на те, що проводиться більше тестів.

Кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, коливалася від нуля до чотирьох на день протягом останніх трьох тижнів, після піка в 22 смертей 31 березня. З початку червня кількість госпіталізацій скоротилася до менш ніж 100.

"Поки немає ніяких ознак помітних змін в масштабах поширення інфекції, незважаючи на поступове відкриття суспільства в квітні і початку травня", - йдеться в доповіді.

У понеділок данський уряд підвищив максимальний ліміт на громадські збори з 10 до 50 і дозволив знову відкрити фітнес-центри та громадські басейни. Уряд планує подальше ослаблення обмежень на громадські збори в липні і серпні.

В цілому Данія повідомила про 593 випадки смерті від COVID-19, респіраторного захворювання, викликаного новим коронавірусом.

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