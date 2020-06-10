Дания: ослабление ограничений не увеличило число заражений коронавирусом

В Дании в среду заявили, что распространение болезни COVID-19 не ускорилось с тех пор, как она вступила во вторую фазу ослабления ограничений в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Скандинавская страна позволила ресторанам, кафе и торговым центрам возобновить свою деятельность в мае на втором этапе ослабление ограничений. В апреле она позволила вновь открыть детские сады, школы, парикмахерские и некоторые мелкие предприятия.

"Уровень заражения в обществе все еще очень низкий", - говорится в докладе датского управления здравоохранения в среду. Там отмечают, что число подтвержденных новых случаев инфекции продолжает падать, несмотря на то, что проводится больше тестов.

Количество смертей, связанных с коронавирусом, колебалось от нуля до четырех в день в течение последних трех недель, после пика в 22 смертей 31 марта. С начала июня количество госпитализаций сократилась до менее 100.

"Пока нет никаких признаков заметных изменений в масштабах распространения инфекции, несмотря на постепенное открытие общества в апреле и начале мая", - говорится в докладе.

В понедельник датское правительство повысило максимальный лимит на общественные собрания с 10 до 50 и позволил вновь открыть фитнес-центры и общественные бассейны. Правительство планирует дальнейшее ослабление ограничений на общественные собрания в июле и августе.

В целом Дания сообщила о 593 случаях смерти от COVID-19, респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом.