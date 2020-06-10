Австрия с 16 июня разрешит въезд из 31 страны Европы, в том числе Италии

В полночь с 15 на 16 июня Австрия снимет ограничения на поездки с 31 европейской страны.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"В целом мы открываем австрийские границы для всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, но с учетом четырех важных исключений: Швеции, Великобритании, Испании и Португалии", - заявил Шалленберг.

Следует отметить, что Австрия ранее не собиралась открывать границу с Италией, что вызвало критику со стороны Рима.

С 16 июня граница Австрии с Италией снова будет открыта, однако МИД категорически не рекомендует гражданам ездить в Ломбардию, наиболее пострадавшую от коронавируса.

"Советы Министерства иностранных дел по глобальным путешествиям (...) остаются неизменными", - сказал министр. Это означает, что если нет необходимости, то следует избегать поездок за границу и проводить отпуск в Австрии, говорит Шалленберг.

На прошлой неделе сообщалось, что Австрия отменила все ограничения на границах, связанные с коронавирусом, включая карантин, для всех соседних стран, кроме Италии.

Напомним, правительство Чехии объявило об открытии границ с Австрией и Германией на десять дней раньше, чем ожидалось.

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